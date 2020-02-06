Об официальном визите Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в Республику Болгария

06-02-2020

5-6 февраля 2020 г. прошел первый в истории двусторонних отношений официальный визит Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея в Республику Болгария.

В ходе визита состоялась встреча главы белорусской делегации с Президентом Республики Болгария Руменом Радевым. Стороны обсудили весь комплекс двусторонних белорусско-болгарских отношений, наметили перспективные темы сотрудничества, а также обменялись мнениями о совместных мероприятиях, направленных на обеспечение устойчивого развития двух стран, на укрепление стабильности и безопасности в европейском регионе.

На встрече с Председателем Народного собрания Республики Болгария Цветой Караянчевой обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества. Отмечена важность прямых контактов между депутатами парламентов, в том числе в формате «групп дружбы» и в рамках межпарламентских организаций.

С заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой состоялся подробный, заинтересованный обмен мнениями по широкому перечню вопросов двусторонней, многосторонней и региональной повестки дня.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества Беларуси и Болгарии в политической, торгово-экономической и культурной сферах, а также механизмы активизации регионального взаимодействия. Министры согласились с целесообразностью проведения в ближайшей перспективе очередного заседания Белорусско-Болгарской Межправительственной комиссии. Отдельно подчеркнута необходимость дальнейшего предметного сотрудничества в рамках сформированных рабочих групп Комиссии – по вопросам туризма, научно-технического сотрудничества, сельского хозяйства, транспорта и образования. В этом же контексте подтверждена готовность сторон к проведению одновременно с заседанием Комиссии очередного двустороннего бизнес-форума.

Значительная часть переговоров была посвящена вопросам развития сотрудничества Республики Беларусь с Европейским союзом. В этом контексте белорусская сторона подтвердила открытость к дальнейшей активизации контактов с ЕС в целом, а также стремление к равноправному взаимовыгодному взаимодействию с его членами. Подчеркнута готовность Беларуси к продолжению работы по формированию нормативной базы сотрудничества с ЕС.

В рамках визита состоялась встреча Министра иностранных дел Беларуси с представителями болгарского бизнеса, работающими на белорусском направлении. Констатировав динамичный характер развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, В.Макей подчеркнул наличие перспективных тем взаимодействия в этой сфере. Участники встречи обменялись мнениями о возможностях проведения совместных мероприятий, в том числе по линии ассоциаций бизнеса двух стран, направленных на расширение деловых контактов и реализацию взаимовыгодных проектов.

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