  • Версия для слабовидящих
  • РУС
  • БЕЛ
  • EN
RSS
Цветовая схема:
A
A
Размер шрифта:
A A A A
Обычная версия
В Беларусь без визы

Главная / Пресс-служба / Новости

О встрече Посла Беларуси С.Алейника с Государственным министром по торговой политике Великобритании

28-01-2020

27 января 2020 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Сергей Алейник встретился с Государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Конором Барнсом.

В ходе встречи обсужден весь спектр вопросов двусторонней повестки дня в области торговли и инвестиций. Стороны особо подчеркнули заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества после выхода Великобритании из ЕС в январе 2020 года.

Состоялся обмен мнениями по ряду конкретных совместных проектов промышленной кооперации, зеленых технологий, экологически чистого общественного и коммерческого транспорта. Рассмотрены вопросы взаимодействия в финансовой сфере, в области информационных технологий и ряде других отраслей.

беларуская версія      English version


версия для печативерсия для печати
Работа с представительствами иностранных организаций Работа с представительствами иностранных организаций
Визы и консульские вопросы Выезд за рубеж Визовые анкеты Путешествие без визы О применении Соглашения с Израилем
Пресс-служба Аккредитация журналистов Заявления и выступления Тематические обзоры
Полезная информация Электронные обращения Ссылки на сайты госорганов и организаций Административные процедуры Прием граждан и представителей юрлиц Почетные консулы Республики Беларусь
© 2007-2017, Министерство иностранных дел Республики Беларусь