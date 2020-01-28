О встрече Посла Беларуси С.Алейника с Государственным министром по торговой политике Великобритании

28-01-2020

27 января 2020 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Сергей Алейник встретился с Государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Конором Барнсом.

В ходе встречи обсужден весь спектр вопросов двусторонней повестки дня в области торговли и инвестиций. Стороны особо подчеркнули заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества после выхода Великобритании из ЕС в январе 2020 года.

Состоялся обмен мнениями по ряду конкретных совместных проектов промышленной кооперации, зеленых технологий, экологически чистого общественного и коммерческого транспорта. Рассмотрены вопросы взаимодействия в финансовой сфере, в области информационных технологий и ряде других отраслей.

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