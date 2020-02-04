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О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с делегацией Германско-Белорусской парламентской группы Бундестага

 04-02-2020

4 февраля 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял членов делегации Германско-Белорусской парламентской группы Бундестага во главе с ее председателем Марком Хауптманном (фракция правящего партийного блока «Христианско-демократический союз»/«Христианско-социальный союз»).

Делегация посещает нашу страну по приглашению председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам.

В состав делегации вошли заместители председателя группы от фракций Левой партии, партий «Союз 90/Зеленые» и «Альтернатива для Германии».

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-германского сотрудничества с акцентом на его парламентское измерение, тематику взаимодействия между Беларусью и ЕС, актуальные вопросы международной повестки дня.

Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении двусторонних связей во всех областях и намечены соответствующие конкретные шаги, включая предстоящее начало работы Стратегической консультативной группы Беларусь – Германия, в состав которой войдет и М.Хауптманн.

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