О 8-м заседании Межправительственной Белорусско-Словенской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству

04-02-2020

4 февраля 2020 г. в конгресс-центре «Брдо» около г. Любляны прошло 8-е заседание Межправительственной Белорусско-Словенской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Белорусскую делегацию на заседании возглавил заместитель Министра иностранных дел Олег Кравченко, словенскую – Государственный секретарь Министерства иностранных дел Добран Божич.

В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы двусторонней торговли товарами и услугами, взаимодействия в области транспорта, энергетики, промышленности и туризма, расширения договорно-правовой базы белорусско-словенского сотрудничества. Особое внимание уделено выявлению перспективных направлений кооперации и проектов.

Договоренности сторон нашли отражение в итоговом протоколе заседания комиссии, который был подписан руководителями делегаций по завершении мероприятия. В рамках встречи состоялось также подписание меморандума о сотрудничестве между Банком развития Республики Беларусь и Словенским банком экспорта и развития «SID Bank».

В этот же день на базе Палаты экономики Словении прошел деловой семинар с участием представителей бизнеса двух стран.

Справочно: В январе-ноябре 2019 г. товарооборот между Беларусью и Словенией составил 114,8 млн. долларов США (119,8% к аналогичному периоду 2018 года), белорусский экспорт – 10,6 млн. долларов (91,7%), импорт – 104,2 млн. долларов (123,7%).

За указанный период оборот услуг вырос на 38,3 % до 54,2 млн. долларов, экспорт увеличился на 22,3% до 25,4 млн. долларов, импорт – на 56,2% до 28,8 млн. долларов.

В январе-сентябре 2019 г. объем словенских инвестиций в экономику Беларуси составил 676,2 тыс. долларов (в аналогичном периоде 2018 года – 1 464,1 тыс. долларов).

беларуская версія English version