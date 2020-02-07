О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Дапкюнаса с Послом Китая

07-02-2020

7 февраля 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Цуй Цимином.

Белорусский и китайский дипломаты продолжили начатое несколькими днями ранее обсуждение скоординированных действий властей Беларуси и Китая по предупреждению распространения коронавируса и обеспечения надлежащей охраны здоровья населения.

Заместитель Министра и Посол обратили внимание на важность выполнения неоднократно подтвержденных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения о необходимости предупреждения слухов и дезинформации в связи со вспышкой коронавируса, а также нежелательность введения ограничений на перемещение людей и торговлю товарами, которые не соответствуют критериям международных медико-санитарных правил.

Посол КНР выразил от имени китайских властей большую признательность за очередной гуманитарный груз, который Беларусь передала Китаю, и отметил, что Беларусь стала первой в мире страной, которая направила в Китай два самолета с необходимыми санитарными средствами.

Во время беседы А.Дапкюнас и Ц.Цимин обсудили также пути совершенствования двустороннего взаимодействия в области общественной информации, координацию совместных действий в рамках многосторонних международных организаций.

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