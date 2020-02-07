  • Версия для слабовидящих
  • РУС
  • БЕЛ
  • EN
RSS
Цветовая схема:
A
A
Размер шрифта:
A A A A
Обычная версия
В Беларусь без визы

Главная / Пресс-служба / Новости

О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Дапкюнаса с Послом Китая

07-02-2020

7 февраля 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Цуй Цимином.

Белорусский и китайский дипломаты продолжили начатое несколькими днями ранее обсуждение скоординированных действий властей Беларуси и Китая по предупреждению распространения коронавируса и обеспечения надлежащей охраны здоровья населения.

Заместитель Министра и Посол обратили внимание на важность выполнения неоднократно подтвержденных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения о необходимости предупреждения слухов и дезинформации в связи со вспышкой коронавируса, а также нежелательность введения ограничений на перемещение людей и торговлю товарами, которые не соответствуют критериям международных медико-санитарных правил.

Посол КНР выразил от имени китайских властей большую признательность за очередной гуманитарный груз, который Беларусь передала Китаю, и отметил, что Беларусь стала первой в мире страной, которая направила в Китай два самолета с необходимыми санитарными средствами.

Во время беседы А.Дапкюнас и Ц.Цимин обсудили также пути совершенствования двустороннего взаимодействия в области общественной информации, координацию совместных действий в рамках многосторонних международных организаций.

беларуская версія      English version


версия для печативерсия для печати
Работа с представительствами иностранных организаций Работа с представительствами иностранных организаций
Визы и консульские вопросы Выезд за рубеж Визовые анкеты Путешествие без визы О применении Соглашения с Израилем
Пресс-служба Аккредитация журналистов Заявления и выступления Тематические обзоры
Полезная информация Электронные обращения Ссылки на сайты госорганов и организаций Административные процедуры Прием граждан и представителей юрлиц Почетные консулы Республики Беларусь
© 2007-2017, Министерство иностранных дел Республики Беларусь