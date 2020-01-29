О белорусско-норвежских межмидовских консультациях

29-01-2020

28 января 2020 г. в г.Осло в рамках визита заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Олега Кравченко в Королевство Норвегия состоялся очередной раунд консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Норвегии. Предыдущие консультации прошли в декабре 2018 года в г.Минске.

Норвежскую делегацию на переговорах возглавил Государственный секретарь Министерства иностранных дел Аудун Халворсен.

В рамках консультаций продолжен диалог по актуальным вопросам белорусско-норвежских отношений, включая состояние и перспективы развития политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, формирования договорно-правовой базы, взаимодействия в международных организациях, в первую очередь, в ОБСЕ и ООН. В ходе переговоров были рассмотрены вопросы региональной повестки дня и международной безопасности, развития отношений с Европейским союзом, Советом Европы, третьими странами.

Отмечена значительная активизация белорусско-норвежского взаимодействия в последние годы, в том числе в области торговли. Стороны констатировали взаимовыгодный и сбалансированный характер товарооборота, подчеркнули намерение совместными усилиями решать возникающие проблемы, а также использовать открывающиеся возможности для расширения сотрудничества.

С учетом недавнего подписания соглашений между Беларусью и Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии достигнута договоренность о подготовке в максимально сжатые сроки аналогичных документов между Беларусью и Норвегией. Стороны также приветствовали целенаправленные усилия профильных ведомств двух стран по согласованию проекта соглашения о взаимодействии между национальными органами по ядерной безопасности.

Накануне консультаций О.Кравченко выступил на белорусско-норвежском бизнес-завтраке. Основной темой мероприятия, организованного при содействии компании «IBA Group», стал экспорт белорусских ИТ-услуг в Норвегию. Во встрече приняли участие около 50 представителей деловых кругов Норвегии, включая руководство Норвежского инвестиционного фонда для Северо-Запада России и Восточной Европы. В присутствии заместителя главы МИД и послов двух стран состоялась церемония подписания протокола о сотрудничестве между Белорусской национальной биотехнологической корпорацией и норвежской компанией «Nordic Molecule Group AS» в области производства и реализации комбикормов для рыб и иной биотехнологической продукции.

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