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О вручении Послом Беларуси С.Терентьевым верительных грамот Главе Суверенного совета Судана

28-01-2020

28 января 2020 г. в г.Хартуме Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Египте и Судане по совместительству Сергей Терентьев вручил верительные грамоты Главе Суверенного совета Республики Судан Абдельфаттаху Бурхану. 

Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-суданских отношений в различных областях.  

В ходе пребывания в Судане состоялись также встречи С.Терентьева с Министром энергетики и минералов этой страны Аделем Али Ибрагимом, заместителем Министра иностранных дел Альсиддиком Абдельазизом Абдаллой, руководством промышленной группы компаний «ГИАД» и сельскохозяйственного банка Судана.

Обсужден ход реализации совместных проектов в промышленной и сельскохозяйственной сферах, включая сотрудничество в областях добычи полезных ископаемых и поставок белорусских зернохранилищ в Судан.

Рассмотрены также вопросы подготовки намеченных на 2020 год очередного заседания Белорусско-Суданской совместной комиссии по сотрудничеству и политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран.

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