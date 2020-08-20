О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел Эстонии

20 августа 2020 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу.

Собеседники обсудили ситуацию в Беларуси после президентских выборов, перспективы дальнейшего взаимодействия на двустороннем и многостороннем уровнях.

У.Рейнсалу проинформировал о подходах Европейского союза в оценках сложившейся ситуации.

Белорусской стороной указано на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и явной поддержки, в том числе финансовой, каких-то отдельных акторов.

В.Макей призвал объективно оценивать ситуацию и основываться на различных источниках информации.



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