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В Беларусь без визы

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О рабочем визите в Беларусь Министра иностранных дел Литвы

04-02-2020

3-5 февраля 2020 г. проходит первый с 2015 года рабочий визит Министра иностранных дел Литовской Республики Линаса Линкявичюса в Республику Беларусь.

В ходе визита прошли переговоры в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь между руководителями внешнеполитических ведомств двух стран В.Макеем и Л.Линкявичюсом. Был рассмотрен широкий спектр вопросов двусторонней и международной повестки дня, включая наиболее чувствительные темы. Стороны также обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами по конкретным направлениям, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита состоялась встреча Премьер-министра Беларуси С.Румаса с Л.Линкявичюсом, в ходе которой особое внимание было уделено актуальному состоянию взаимодействия в торгово-экономической и транспортно-транзитной сферах, а также подготовке к проведению XV Белорусско-Литовского экономического форума в г.Клайпеде.

В.Макей и глава МИД Литвы также совместно посетили Литовский центр культуры, Троицкий костел аг.Гервяты Островецкого района, Рымдюнскую среднюю школу, встретились с представителями литовской диаспоры.


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