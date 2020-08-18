О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Послом России

18 августа 2020 г. состоялась плановая встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о текущей поствыборной ситуации в Беларуси.

Обсужден ряд вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе подготовка к проведению VII Форума регионов Беларуси и России, совместного заседания коллегий МИД двух стран, а также графики контактов по линии интеграционных структур.

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