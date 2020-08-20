О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко с Государственным секретарем МИД Норвегии

20 августа 2020 г. состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с Государственным секретарем МИД Королевства Норвегия Аудуном Халворсеном.

В последние дни состоялись телефонные разговоры заместителя Министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с и.о. помощника Госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипом Рикером, Уполномоченным по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД Германии Михаэлем Зибертом, заместителем помощника Госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джорджем Кентом, встречи с послами ряда европейских государств.

Стороны обмениваются мнениями о ситуации в Беларуси, откровенно обсуждают имеющиеся разногласия, а также состояние двусторонних отношений и перспективы взаимодействия.



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