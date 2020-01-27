О белорусско-узбекских межмидовских консультациях

27-01-2020

27 января 2020 г. в г.Минске состоялись консультации между министерствами иностранных дел Республики Беларусь и Республики Узбекистан.

Белорусскую делегацию на переговорах возглавил Первый заместитель Министра иностранных дел Андрей Евдоченко, узбекскую – Первый заместитель Министра иностранных дел Илхомжон Неъматов.

В ходе консультаций, которые прошли в конструктивной и дружественной атмосфере, был рассмотрен широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, обозначены направления и тематика дальнейшей кооперации. Стороны подчеркнули дружественный и взаимоуважительный характер политического диалога между Беларусью и Узбекистаном на высшем уровне, отметили продуктивное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций.

На переговорах рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, в частности, в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, легкой промышленности.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в активизации сотрудничества в сферах культуры, образования и науки.

