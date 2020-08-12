О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел Латвии

12 августа 2020 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Коллега В.Макея был детально проинформирован о складывающейся в Беларуси обстановке после президентских выборов и о попытках внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в стране.

Э.Ринкевичс в свою очередь изложил видение латвийской стороны на происходящие процессы.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили перспективы развития отношений по линии Беларусь – ЕС. Констатирована важность сохранения каналов коммуникации и дальнейшего поддержания диалога между Минском и Брюсселем на различных уровнях.



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