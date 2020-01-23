О проведении памятного мероприятия, приуроченного к Международному дню памяти жертв Холокоста

23-01-2020

27 января 2020 г. Министерство иностранных дел Республики Беларусь совместно с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны проведет памятное мероприятие, приуроченное к Международному дню памяти жертв Холокоста.

В мероприятии примут участие заместитель Министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев, парламентарии, представители белорусских государственных органов, общественных организаций, ветераны, потомки Праведников народов мира, а также руководители и сотрудники аккредитованных в нашей стране дипломатических миссий зарубежных государств.

В ходе мероприятия, которое состоится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, запланировано открытие временных музейных экспозиций «Аушвиц», «Война. Холокост. Память без срока давности», «Зеркало поколений», посвященных судьбам жертв нацизма.



Представителям СМИ, заинтересованным в освещении мероприятия, необходимо до 15:00 24 января направить в пресс-службу МИД соответствующую заявку.