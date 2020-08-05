О встрече Посла Беларуси И.Сокола с заместителем Премьер-министра Украины

4 августа 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Украине Игоря Сокола с заместителем Премьер-министра Украины – Министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Председателем Украинской части Межправительственной Белорусско-Украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества Алексеем Резниковым.

В ходе состоявшегося конструктивного диалога обсуждены ход подготовки к официальному визиту Президента Украины в нашу страну, а также к третьему Форуму регионов Беларуси и Украины. Были затронуты вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран.

И.Сокол проинформировал А.Резникова об итогах второго заседания белорусского организационного комитета по подготовке и проведению третьего Форума регионов, состоявшегося 24 июля 2020 г. Посол Беларуси также передал заместителю Премьер-министра Украины оригинал послания главы оргкомитета – заместителя Премьер-министра Беларуси Юрия Назарова с приглашением принять участие в работе Форума.

Собеседники подчеркнули нацеленность на продолжение предметной работы по подготовке пакета белорусско-украинских договоренностей по результатам предстоящих знаковых для двусторонних отношений мероприятий и обсудили алгоритм дальнейшего взаимодействия и взаимных контактов.

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