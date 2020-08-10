О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел России

10 августа 2020 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В.Макей проинформировал коллегу об итогах прошедшей кампании по выборам Президента Беларуси. С.Лавров в свою очередь высказал просьбу передать его поздравления с победой действующему Главе белорусского государства.

Стороны обменялись мнениями о текущем развитии ситуации в Беларуси, в том числе в контексте вмешательства внешних сил во внутриполитические процессы.

Руководители внешнеполитических ведомств двух государств также обсудили вопросы, связанные с отдельными представителями российских СМИ, работающими в Беларуси вне легального поля без соответствующей аккредитации.

Договорились и далее поддерживать конструктивное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств и загранучреждений, в том числе по теме решения возникающих оперативных вопросов практического характера.



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