О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел России10 августа 2020 г.
10 августа 2020 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым.
В.Макей проинформировал коллегу об итогах прошедшей кампании по выборам Президента Беларуси. С.Лавров в свою очередь высказал просьбу передать его поздравления с победой действующему Главе белорусского государства.
Стороны обменялись мнениями о текущем развитии ситуации в Беларуси, в том числе в контексте вмешательства внешних сил во внутриполитические процессы.
Руководители внешнеполитических ведомств двух государств также обсудили вопросы, связанные с отдельными представителями российских СМИ, работающими в Беларуси вне легального поля без соответствующей аккредитации.
Договорились и далее поддерживать конструктивное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств и загранучреждений, в том числе по теме решения возникающих оперативных вопросов практического характера.
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