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Об участии Постпреда Беларуси В.Рыбакова в мероприятии по случаю запуска проектов технической помощи по линии ООН

20-01-2020

17 января 2020 г. Постоянный представитель Республики Беларусь при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков принял участие в мероприятии по случаю запуска финансируемых Российской Федерацией проектов технической помощи, включая проект Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) ”Инклюзивное образование в Республике Беларусь: благоприятная среда для реализации потенциала каждого ребенка“.

Справочно. Реализуемый по линии ЮНИСЕФ проект по инклюзивному образованию в Беларуси направлен на обеспечение к 2020 году качественным образованием всех детей, включая детей с особыми образовательными потребностями и детей с инвалидностью, а также на оказание содействия в создании стратегии инклюзивного образования.

Постпред Беларуси выразил уверенность, что при поддержке ЮНИСЕФ данный проект будет способствовать дальнейшему углублению связей между национальными заинтересованными сторонами и экспертами Беларуси и России в области образования детей с особыми потребностями, а также посодействует разработке и осуществлению политики качественного инклюзивного образования в нашей стране.

В мероприятии приняли участие руководители Программы развития ООН, Детского фонда ООН, Фонда ООН по народонаселению, офиса Всемирной организации здравоохранения в Нью-Йорке.


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