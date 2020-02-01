О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Государственным секретарем США

01-02-2020

1 февраля 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел переговоры с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной безопасности.

Состоялось также совместное посещение главами внешнеполитических ведомств Беларуси и США белорусского Парка высоких технологий.

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Стенограмма совместной пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств Беларуси и США (1 февраля 2020 г., Минск)

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