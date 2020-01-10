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О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Послом Судана

10-01-2020

10 января 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Судан в Республике Беларусь Нуром аль-Даиемом Абд аль-Гидиром Хамадом аль-Ниелом в связи с завершением его дипломатической миссии в Беларуси.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе проблематика реализации совместных белорусско-суданских проектов в промышленной и сельскохозяйственной областях, в сфере добычи полезных ископаемых.

Министр поблагодарил собеседника за плодотворную работу в качестве первого Посла Судана в Беларуси.

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