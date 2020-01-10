О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Апостольским Нунцием

10-01-2020

10 января 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей встретился с Апостольским Нунцием в Республике Беларусь Габором Пинтером в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.

В ходе встречи были рассмотрены актуальное состояние и перспективы расширения диалога между Беларусью и Святым Престолом в различных областях, включая сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах, взаимодействие на международных площадках.