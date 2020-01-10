  • Версия для слабовидящих
  • РУС
  • БЕЛ
  • EN
RSS
Цветовая схема:
A
A
Размер шрифта:
A A A A
Обычная версия
В Беларусь без визы

Главная / Пресс-служба / Новости

О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Апостольским Нунцием

10-01-2020

10 января 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей встретился с Апостольским Нунцием в Республике Беларусь Габором Пинтером в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.

В ходе встречи были рассмотрены актуальное состояние и перспективы расширения диалога между Беларусью и Святым Престолом в различных областях, включая сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах, взаимодействие на международных площадках.
 
 
Министр поблагодарил Нунция за вклад в развитие дружественных отношений между Беларусью и Ватиканом, а также за активное содействие в реализации знаковых для обеих сторон мероприятий.

версия для печативерсия для печати
Работа с представительствами иностранных организаций Работа с представительствами иностранных организаций
Визы и консульские вопросы Выезд за рубеж Визовые анкеты Путешествие без визы О применении Соглашения с Израилем
Пресс-служба Аккредитация журналистов Заявления и выступления Тематические обзоры
Полезная информация Электронные обращения Ссылки на сайты госорганов и организаций Административные процедуры Прием граждан и представителей юрлиц Почетные консулы Республики Беларусь
© 2007-2017, Министерство иностранных дел Республики Беларусь