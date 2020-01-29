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О встрече Посла Беларуси А.Ермоловича с Министром межпровинциальной координации Пакистана

29-01-2020

29 января 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрея Ермоловича с Министром межпровинциальной координации Пакистана Фехмидой Мирзой. 

В ходе беседы обсуждены вопросы развития белорусско-пакистанского сотрудничества в области туризма и спорта (данную сферу в Пакистане курирует министерство межпровинциальной координации).
 
Министру передано приглашение посетить Беларусь с визитом. В этой связи интерес пакистанской стороны вызвала возможность изучения белорусского опыта административного и правового регулирования сферы туризма и спорта, ознакомления с соответствующей инфраструктурой. 
 
Отдельное внимание собеседники уделили обсуждению проекта меморандума по сотрудничеству в сфере туризма, создающего правовую базу для развития взаимодействия сторон на этом направлении. Ф.Мирза предложила разработать совместный план действий между Министерством спорта и туризма Беларуси и Министерством межпровинциальной координации Пакистана.
 
Пакистанской стороне был передан перечень основных международных спортивных мероприятий в Беларуси на 2020 год и сведения о белорусских спортивных комплексах и организациях, готовых предоставить свои площадки для подготовки пакистанских команд к международным соревнованиям.

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