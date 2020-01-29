О встрече Посла Беларуси А.Ермоловича с Министром межпровинциальной координации Пакистана

29-01-2020

29 января 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрея Ермоловича с Министром межпровинциальной координации Пакистана Фехмидой Мирзой.

В ходе беседы обсуждены вопросы развития белорусско-пакистанского сотрудничества в области туризма и спорта (данную сферу в Пакистане курирует министерство межпровинциальной координации).

Министру передано приглашение посетить Беларусь с визитом. В этой связи интерес пакистанской стороны вызвала возможность изучения белорусского опыта административного и правового регулирования сферы туризма и спорта, ознакомления с соответствующей инфраструктурой.

Отдельное внимание собеседники уделили обсуждению проекта меморандума по сотрудничеству в сфере туризма, создающего правовую базу для развития взаимодействия сторон на этом направлении. Ф.Мирза предложила разработать совместный план действий между Министерством спорта и туризма Беларуси и Министерством межпровинциальной координации Пакистана.