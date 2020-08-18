Размер шрифта:

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел Финляндии

18 августа 2020 г.

 

18 августа 2020 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Состоялся обмен мнениями о складывающейся ситуации после президентских выборов в Беларуси и перспективах дальнейшего взаимодействия. 

Констатирована взаимная заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании  диалога.
 

версия для печати

Дипмиссии Беларуси за рубежом

Все дипмисии Иностранные дипмиссии в Беларуси
Перейти

Видео МИД

Архив

Поздравление Министра В.Макея по случаю Международного дня защиты детей // International Children's Day

75-летие Победы во Второй мировой войне // 75th Anniversary of the Victory in World War II

#BY75: давайце памятаць разам!

Вторые Европейские игры в Беларуси // II European Games in Belarus

Дипломатия Беларуси. Становление и развитие (фильм второй) // “Diplomacy of Belarus: Formation and Development” (film two)

Дипломатия Беларуси. Становление и развитие (фильм первый) // “Diplomacy of Belarus: Formation and Development” (film one)

Официальные интернет-ресурсы

Президент Республики Беларусь

www.president.gov.by

Совет Министров Республики Беларусь

www.government.gov.by

Совет Республики

www.sovrep.gov.by

Палата представителей

www.house.gov.by

Портал информационной поддержки экспорта Export.by

www.export.by

Официальный сайт Республики Беларусь

www.belarus.by

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

www.ncpi.gov.by

Белорусская торгово-промышленная палата

www.cci.by

Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ

www.торги.бел

Национальное агентство инвестиций и приватизации

www.investinbelarus.by

Национальное агентство по туризму

www.belarustourism.by

Белорусская универсальная товарная биржа

www.butb.by

Информационно-аналитический портал Союзного государства

www.soyuz.by

Телеканал «Беларусь-24»

www.belarus24.by

Радиостанция «Беларусь»

www.radiobelarus.by

Дипсервис

www.dipservice.by

Главное хозяйственное управление

www.bc.by

Электронная торговая площадка “TradeBel”

www.tradebel.com

Национальная академия наук Беларуси

www.nasb.gov.by

Министерство образования Республики Беларусь

www.edu.gov.by

Министерство природных ресурсов Республики Беларусь

www.minpriroda.gov.by

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

www.minzdrav.gov.by

Министерство экономики Республики Беларусь

www.economy.gov.by