О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел Финляндии

18 августа 2020 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Состоялся обмен мнениями о складывающейся ситуации после президентских выборов в Беларуси и перспективах дальнейшего взаимодействия.

Констатирована взаимная заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога.



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