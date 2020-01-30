О встрече Посла Беларуси А.Гринкевича с Министром окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии

30-01-2020

29 января 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Румынии Андрея Гринкевича с Министром окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Костелом Алексе.

В ходе встречи стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по результатам организованных в 2019 году взаимных визитов Министра водных и лесных ресурсов Румынии и Министра лесного хозяйства Беларуси.

Предметно рассмотрена тематика развития белорусско-румынского сотрудничества в области охраны и использования природных ресурсов, включая обмен опытом в сфере противопожарной защиты и восстановления лесов, звероводства, семеноводства, а также вопросы организации на базе Республиканского центра экологической экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси курсов повышения квалификации для румынских специалистов.

Отдельное внимание собеседники уделили возможностям расширения поставок в Румынию продукции белорусской лесной и деревообрабатывающей промышленности, включая выход на румынский рынок техники для лесного хозяйства ОАО «Амкодор».

Отмечена целесообразность проведения ряда мероприятий по реализации совместных проектов в сфере охотничьего хозяйства.

