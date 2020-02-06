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О встрече Посла Беларуси О.Паферова с Вице-президентом Венесуэлы по вопросам планирования

06-02-2020

5 февраля 2020 г. в рамках визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Олега Паферова в штат Гуарико состоялись его встреча с Вице-президентом Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендесом. В переговорах также приняли участие заместитель Министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам сотрудничества со странами Европы Иван Хиль и заместитель Министра продуктивного сельского хозяйства и земель Венесуэлы – председатель Национального института сельскохозяйственного развития ”ИНДЕР“ Файес Кассен.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития белорусско-венесуэльских проектов в агропромышленной сфере, а также посетили площадку строительства агроиндустриального городка им. В.Лара.

Справочно: Агрогородок им. В.Лара – комплексный многофункциональный совместный белорусско-венесуэльский проект в сфере сельского хозяйства.


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