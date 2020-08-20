О встрече Посла Беларуси О.Паферова с Министром иностранных дел Венесуэлы

19 августа 2020 г. по случаю завершения дипломатической миссии Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Олега Паферова принял Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

В ходе встречи Х.Арреаса вручил Послу Беларуси О.Паферову орден Франциско де Миранды первой степени.

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