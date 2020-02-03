О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Дапкюнаса с Послом Китая

03-02-2020

3 февраля 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Цуй Цимином.

В ответ на недавнюю передачу Республикой Беларусь гуманитарной помощи китайскому народу в связи с распространением коронавируса Цуй Цимин передал от имени руководства Китая искреннюю благодарность Президенту Беларуси и белорусскому народу за важную и исключительно своевременную помощь в сложное для Китая время. Посол Китая особо отметил, что белорусский самолет с индивидуальными средствами защиты, медикаментами и дезинфицирующими средствами стал первым, который прилетел в Китай из-за рубежа в связи с ситуацией с коронавирусом.

Белорусский и китайский дипломаты обменялись информацией о комплексных национальных мерах по противодействию распространению коронавируса и согласовали необходимые шаги по их эффективной координации.

Заместитель Министра и Посол отметили важность взвешенного и основательного подхода к оценке ситуации с коронавирусом в мире в соответствии с профессиональным мнением экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые, во-первых, отметили образцовые действия властей Китая как новый стандарт качества в реагировании на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения и, во-вторых, не рекомендовали странам мира вводить в связи с вирусом ограничения на перемещение людей и торговлю товарами.

А.Дапкюнас и Цуй Цимин обсудили взаимные меры содействия белорусским и китайским гражданам, планирующим возвращение к месту жительства, работы или учебы.