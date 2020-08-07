О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Временным поверенным в делах США

7 августа 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял Временного поверенного в делах США в Республике Беларусь Джеффри Джука.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-американских отношений.

Министр проинформировал собеседника об актуальной ситуации в Беларуси в связи с проведением президентских выборов.



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