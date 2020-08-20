О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам

20 августа 2020 г. по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом.

Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси, а также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия.

Министр поблагодарил американскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и независимости Республики Беларусь.



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