О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Постоянным координатором ООН в Беларуси

19 августа 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей встретился с Постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казаной-Вишневецкий.

В ходе встречи В.Макей проинформировал о складывающейся ситуации после президентских выборов в Беларуси.

Министр подчеркнул важность эволюционного развития страны без внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Стороны также обсудили направления и приоритеты дальнейшего взаимодействия Беларуси и ООН.



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