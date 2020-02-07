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О встрече Посла Беларуси С.Чепурного с Министром иностранных дел Монголии

07-02-2020

7 февраля 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Монголии Станислава Чепурного с Министром иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатаром.

Стороны обсудили широкий круг вопросов белорусско-монгольского сотрудничества, включая обмен визитами на разных уровнях, открытие Посольства Монголии в Беларуси, практическую реализацию Генерального соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Монголии о предоставлении экспортного кредита, активизацию межпарламентских контактов и развитие двусторонней договорно-правовой базы.


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