О встрече Посла Беларуси С.Алейника с президентом ЕБРР

20-01-2020

17 января 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Сергея Алейника с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

В ходе встречи стороны констатировали положительную динамику сотрудничества ЕБРР с Республикой Беларусь, в том числе рекордные объемы операций Банка в нашей стране в 2019 году.

Подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия по широкому спектру направлений, намечены планы по развитию сотрудничества в 2020 году.

