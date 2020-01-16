О встрече Посла Беларуси С.Чепурного с Министром развития дорог и транспорта Монголии

16-01-2020

16 января 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Монголии Станислава Чепурного с Министром развития дорог и транспорта Монголии Бямбасурэнгийн Энх-Амгаланом.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития белорусско-монгольского сотрудничества и реализации совместных проектов в области ремонта и обслуживания дорог, железнодорожного и автомобильного транспорта, транзитных перевозок, а также активизации двустороннего межведомственного взаимодействия в транспортной сфере.

