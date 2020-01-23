О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко с Послом Турции

23-01-2020

23 января 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Беларусь Мустафой Озджаном по случаю вручения им копий верительных грамот.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки дня и сотрудничества Беларуси и Турции в многосторонних форматах, обсуждены перспективы развития белорусско-турецких отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем расширении двусторонних связей.

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