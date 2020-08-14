О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии

14 августа 2020 г. по инициативе швейцарской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом.

В центре внимания беседы находились прошедшие выборы Президента Республики Беларусь и актуальная ситуация в нашей стране.

В.Макей выразил признательность швейцарской стороне за обеспечение безопасности и порядка в ходе голосования на избирательном участке в Посольстве Республики Беларуси в Швейцарии.

Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной компании и после ее завершения.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении успешного развития белорусско-швейцарских отношений.



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