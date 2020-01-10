О визите Посла Беларуси С.Алейника в Ватикан

10-01-2020

8-12 января 2020 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Святом Престоле по совместительству Сергей Алейник находится с визитом в Ватикане.

9 января 2020 г. Посол Беларуси принял участие в ежегодной новогодней аудиенции Папы Франциска для дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом Престоле. На полях мероприятия С.Алейник провел краткую беседу с Понтификом и передал ему поздравления с рождественскими и новогодними праздниками от белорусского руководства.

В рамках визита Посол Беларуси провел встречу с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. Собеседники обсудили актуальные вопросы белорусско-ватиканских отношений, положительно оценили взаимодействие в международных организациях, обменялись мнениями о ситуации в регионе.

С.Алейник также провел ряд встреч с другими официальными представителями Ватикана.