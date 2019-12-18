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Об участии Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в мероприятии, посвященном 200-летию со дня рождения С.Монюшко

18-12-2019

18 декабря 2019 г. в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоялось организованное совместно МИД и Национальным историческим музеем Республики Беларусь мероприятие по случаю 200-летия со дня рождения выдающегося композитора Станислава Монюшко.

Справочно: 2019 год официально объявлен ЮНЕСКО годом композитора, юбилей С.Монюшко включен в список памятных дат ЮНЕСКО на этот год.

В мероприятии приняли участие члены Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, представители сфер культуры и образования нашей страны, партнеры комиссии, дипломаты посольства Польши в Беларуси, руководство Польского института в г.Минске.

С приветственными словами к участникам обратились Министр иностранных дел Республики Беларусь, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Владимир Макей, Первый заместитель Министра культуры Наталья Карчевская и Временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский.

В своем выступлении глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что творчество С.Монюшко является позитивной силой, объединяющей культуры и народы.

В.Макей подчеркнул, что общее культурное наследие выступает как понятный и доступный всем язык межнационального общения. “Совместная работа над его сохранением является хорошим фундаментом для развития межкультурного диалога и служит эффективным ресурсом для новых инициатив, инструментом для установления долгосрочных отношений”, – отметил Министр.

Участники мероприятия ознакомились с выставкой «Станислав Монюшко. Путешествие в ХІХ век», подготовленной филиалом Национального исторического музея Республики Беларусь «Музей истории театральной и музыкальной культуры».

Во время мероприятия Национальная библиотека Беларуси представила виртуальный проект «Станислав Монюшко. Музыкальный романтик с Минщины».

Перед участниками и гостями выступили студенты Белорусской государственной академии музыки. Учащиеся Минского государственного художественного колледжа им.А.К.Глебова подготовили для присутствующих линогравюры в качестве памятных сувениров.

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