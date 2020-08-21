О вручении Министром иностранных дел Беларуси В.Макеем ордена Почета гражданину Азербайджана В.Исмайылову21 августа 2020 г.
21 августа 2020 г. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 ноября 2019 г. № 424 за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой Министром иностранных дел Владимиром Макеем от имени Президента Республики Беларусь вручен орден Почета Васифу Исмайылову.
В.Исмайылов – известный в Беларуси бизнесмен и инвестор, чья строительная компания построила большое количество красивых зданий и сооружений в Минске и Могилеве. Завершается возведение крупного объекта в Бобруйске, ведется подготовка проекта по строительству жилого комплекса «Бакинский квартал» в г.Минске. Кроме того, в 2013 году его компанией был построен комплекс зданий Посольства Беларуси в Азербайджане.
В.Исмайылов активно участвует в благотворительных программах в Азербайджане и в Беларуси. В 2020 году бизнесменом были перечислены финансовые средства на борьбу с коронавирусом в Беларуси.
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