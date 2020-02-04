О встрече заместителя Министра иностранных дел А.Дапкюнаса с директором Центра по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения международного секретариата НАТО

04-02-2020

4 февраля 2020 г. в г.Минске накануне четвертого раунда консультаций экспертов Беларуси и НАТО по мерам доверия и безопасности состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрея Дапкюнаса с директором Центра по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения международного секретариата НАТО Уильямом Альберком.

В ходе встречи собеседники приветствовали положительные тенденции в отношениях Беларуси и НАТО, обменялись мнениями о возможностях дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.





Справочно. В декабре 2019 г. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился в г.Братиславе с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ. В октябре 2019 г. в г.Минске с визитом для участия в информационном дне НАТО в Беларуси под эгидой программы «Наука ради мира и безопасности» находился заместитель Генерального секретаря НАТО Антонио Мисироли. Он стал самым высокопоставленным за последние 27 лет представителем руководства секретариата НАТО, посетившим Беларусь.





А.Дапкюнас и У.Альберк также обсудили ряд актуальных вопросов международной и региональной безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями.



