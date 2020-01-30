О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Дапкюнаса с Послом России

30-01-2020

30 января 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым.

Во время беседы обсужден ряд вопросов двустороннего белорусско-российского взаимодействия и сотрудничества стран в международных организациях, прежде всего в рамках ООН.

Собеседники обсудили ход подготовки к широкому и заметному празднованию 75-летия победы над нацизмом и совместные меры в этой связи, как на двусторонней основе, так и в рамках Содружества Независимых Государств.

Заместитель Министра и Посол обменялись мнениями о возможностях дальнейшего развития межрегионального сотрудничества между двумя государствами, в том числе в контексте подготовки очередного Форума регионов Беларуси и России, который должен пройти в нынешнем году в Беларуси.

А.Дапкюнас и Д.Мезенцев отметили важность развития межпарламентского сотрудничества Беларуси и России как важного фактора укрепления дружеских связей между двумя странами.

При обсуждении вопросов международной политики белорусский и российский дипломаты были едины в оценке важности недавно высказанной Президентом Российской Федерации инициативы о встрече пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения актуальных глобальных проблем. А.Дапкюнас отметил, что такой саммит мог бы стать важным этапом в содействии установлению широкого межгосударственного диалога о путях укрепления системы сотрудничества и безопасности на евразийско-атлантическом пространстве, идею о необходимости которого Беларусь последовательно продвигает в последнее время.