Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко в восьмом заседании Координационной группы Беларусь – ЕС и экспертной дискуссии в Брюсселе

18-12-2019

16-18 декабря 2019 г. состоялся рабочий визит в г.Брюссель заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Олега Кравченко.

16 декабря О.Кравченко принял участие в экспертной дискуссии «Внешняя политика Беларуси: вызовы и возможности в изменяющейся геополитической эре». Организатором мероприятия выступил Европейский институт мира.

В своем выступлении О.Кравченко разъяснил отдельные приоритеты внешней политики Беларуси, информировал о мерах, предпринимаемых нашей страной для поддержания региональной стабильности. В ходе дискуссии были обсуждены отдельные аспекты белорусско-европейских отношений, участие нашей страны в инициативе «Восточное партнерство».

17 – 18 декабря заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь О.Кравченко возглавил белорусскую делегацию на восьмом заседании Координационной группы Беларусь – ЕС. Делегацию ЕС возглавил заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Люк Девинь. В мероприятии также приняли участие представители МИД, других органов государственного управления Беларуси, профильных подразделений Европейской комиссии и Европейской службы внешних действий.

В ходе заседания обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений Беларуси с Евросоюзом, участие нашей страны в инициативе «Восточное партнерство», сотрудничество в сферах экономики и финансов, торговли, сельского хозяйства, образования, науки, экологии, транспорта, цифровых технологий, международной технической помощи, а также вопросы прав человека.

В ряде сегментов заседания приняли участие представители белорусских общественных объединений.

Справочно: Координационная группа Беларусь – ЕС провела свое первое заседание в апреле 2016 года. Этот формат создан для структурированного диалога по всему спектру вопросов двустороннего взаимодействия между Беларусью и Евросоюзом.

Заседания проходят раз в полугодие. Участие в них принимают представители Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий, профильных органов государственного управления Беларуси.

Предыдущее заседание Координационной группы состоялось 24 – 25 апреля 2019 г. в Минске.

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