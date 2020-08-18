О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел Швеции

18 августа 2020 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД Швеции Анн Линде.

Собеседники обменялись мнениями о развитии поствыборной ситуации в Беларуси и вокруг нее, а также обсудили перспективы взаимодействия Беларуси с Европейским союзом и ОБСЕ.



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