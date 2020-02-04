Об участии Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в мероприятии по случаю дня рождения Т.Костюшко

04-02-2020

4 февраля 2020 г. в г.Минске состоялся вечер памяти – прием по случаю 274-й годовщины со дня рождения одного из самых известных и прославленных в мире уроженцев Беларуси Тадеуша Костюшко.

В праздничном мероприятии, организованном посольствами Польши и Соединенных Штатов Америки в Беларуси, приняли участие Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который находится с визитом в нашей стране.

В своем приветственном слове глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что Беларусь с уважением относится к общей с нашими соседями и дальними зарубежными странами истории. Тадеуш Костюшко – важная личность нашего общего наследия.

Обращаясь к современному контексту, Министр подчеркнул, что Беларусь, Польша, Литва и Соединенные Штаты всегда должны оставаться партнерами, несмотря на принадлежность к различным экономическим, политическим или военным блокам. В развитии наших двусторонних отношений с этими странами Беларусь основывается на взаимном намерении двигаться вперед.

К собравшимся с приветственными словами также обратились Министр иностранных дел Литвы, Посол Польши в Беларуси Артур Михальский и Временный поверенный в делах США в Беларуси Дженнифер Мур. Кроме этого, участники мероприятия имели возможность послушать видеообращения Государственного секретаря США Майка Помпео и Министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича.