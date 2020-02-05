О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Дапкюнаса с Послом Палестины

05-02-2020

5 февраля 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина в Республике Беларусь Халедом Арикатом.

Белорусский и палестинский дипломаты детально обсудили события последнего времени вокруг Палестины c учетом предложенной руководством США «сделки века», и в целом обстановку на Ближнем Востоке.

Заместитель Министра иностранных дел Беларуси отметил исключительную важность сохранения внимания международного сообщества к теме ближневосточного урегулирования и в принципиальном плане приветствовал желание отдельных участников этого процесса предлагать новые варианты преодоления существующего непонимания и противоречий.

При этом А.Дапкюнас и Х.Арикат согласились в том, что для действительно успешного и прочного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке необходимы взвешенные и ответственные шаги всех заинтересованных сторон на надежном фундаменте резолюций Совета Безопасности ООН и основополагающих принципов международного права, а также как можно более полный и непредвзятый учет коренных интересов соседей и партнеров на всех этапах поиска путей урегулирования многолетнего конфликта.

Заместитель Министра и Посол также обсудили пути углубления взаимодействия двух стран на международной арене, в т.ч. возможности развития торгово-экономического сотрудничества.

