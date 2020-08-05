О встрече Министра иностранных дел В.Макея с Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем СНГ

5 августа 2020 г. состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств, главой Миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь Сергеем Лебедевым.

Стороны обсудили процесс подготовки к заседаниям уставных органов Содружества, запланированным на второе полугодие 2020 года, тематику председательства Республики Беларусь в СНГ в 2021 году, а также другие актуальные вопросы многостороннего сотрудничества в рамках СНГ.

Обсуждены ход избирательной кампании в Республике Беларусь и вопросы, связанные с осуществлением международного наблюдения за президентскими выборами.

Белорусская сторона подтвердила готовность оказывать миссии наблюдателей от СНГ необходимое содействие для выполнения своего мандата, а также заявила, что сделает все возможное для обеспечения демократического и транспарентного избирательного процесса, отражающего волю народа.



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