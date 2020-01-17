О встрече Министра иностранных дел В.Макея со Спецпредставителем ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе

17-01-2020

17 января 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Хайди Грау, которая прибыла в Беларусь для участия в заседании ТКГ.

Справочно. Швейцарский дипломат Хайди Грау была назначена Спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ 31 декабря 2019 г., сменив на этом посту австрийского дипломата Мартина Сайдика.

16 января 2020 г. состоялось первое в этом году заседание ТКГ и ее рабочих подгрупп.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам украинского урегулирования, в том числе с учетом итогов парижского саммита «нормандской четверки».

Белорусская сторона выразила полную поддержку усилий Трехсторонней контактной группы и Посла Х.Грау, подтвердила готовность и впредь создавать все необходимые условия для эффективного функционирования ТКГ в Минске.