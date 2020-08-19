О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании

19 августа 2020 г. по инициативе испанской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании Аранчей Гонсалес Лайя.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обменялись информацией о складывающейся ситуации после президентских выборов в Беларуси и перспективах дальнейшего взаимодействия.

Собеседники сошлись во мнении относительно важности эволюционного, поступательного развития страны без вмешательства внешних сил.

Стороны выразили заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании двустороннего диалога Беларуси с Европейским союзом.



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