Заявление Министра иностранных дел Республики Беларусь В.Макея21 августа 2020 г.
Коллеги, министры иностранных дел стран ЕС, обращаюсь к вам в связи с вашими многочисленными заявлениями в отношении моей страны.
Вы прекрасно знаете меня, знаете Беларусь и белорусов. Сейчас не 18 век, не 2010 и даже не 2015 год. Республика Беларусь - уже реальность. Реальность для Европы, реальность для Евросоюза, реальность для каждой из ваших стран. Поэтому призываю жить, контактировать и взаимодействовать с этой реальностью.
У нас далеко не всегда и не во всем совпадают подходы. Но при первых серьезных испытаниях для становления нашей страны вы снова сразу призываете к санкциям. Этим по сути вы подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения с вашими государствами.
Это не первые санкции в нашей истории. И наша история на этом не закончится. Мы их пройдём так же, как и предыдущие. Результат их действия вам известен. Все вместе мы точно потеряем время. Потеряем ритм, который нужен нашим странам и обществам, тем более в современном быстром мире.
У нас сейчас сложная ситуация. Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов. Прошу простить, но мы не сможем это рассматривать иначе, как недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь, и не сможем это оставлять без противодействия.
Но я все еще верю в возможности и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений между нашими странами. Потому что это в интересах всех: и Беларуси, и Европы, и всей Евразии. Прошу задуматься об этом без эмоций.
Поздравление Министра В.Макея по случаю Международного дня защиты детей // International Children's Day
75-летие Победы во Второй мировой войне // 75th Anniversary of the Victory in World War II
#BY75: давайце памятаць разам!
Вторые Европейские игры в Беларуси // II European Games in Belarus
Дипломатия Беларуси. Становление и развитие (фильм второй) // “Diplomacy of Belarus: Formation and Development” (film two)
Дипломатия Беларуси. Становление и развитие (фильм первый) // “Diplomacy of Belarus: Formation and Development” (film one)
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Национальный центр правовой информации Республики Беларусьwww.ncpi.gov.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by