Ответ пресс-секретаря МИД А.Глаза на вопрос БелТА относительно совместного заявления дипломатических представительств18 февраля 2021 г.
БелТА: Вчера появилось довольно неоднозначное совместное заявление Представительства ЕС от имени стран-членов Евросоюза и посольств США, Великобритании и Швейцарии в отношении ряда проводимых в Беларуси следственных действий. Как это можно трактовать?
А.Глаз: С точки зрения дипломатии, да и здравого смысла в принципе, это можно трактовать как совершенно нелепый поступок.
Непонятно, кого наши коллеги пытаются обмануть и за кого они принимают белорусов. На каждом углу декларируют позицию, якобы, в поддержку независимости нашей страны, а на деле такими вот шагами показывают, что суверенитет Беларуси они ни во что не ставят. Здесь не надо даже объяснять, что подобные выпады со стороны дипломатических представительств – это уже какой-то диктат, неприкрытое давление и попытка вмешательства во внутренние дела. Притом фантасмагоричность в том, что упомянутые следственные действия касаются финансовых аспектов, которые самым жестким образом пресекаются в любой из стран-авторов заявления.
Более того, мы усматриваем еще и демонстрацию не только пренебрежения авторов к суверенным правам Беларуси, но и невежество в понимании законодательства нашей страны и попытки поставить себя выше правоохранительной и судебной систем республики.
Непонятно, на каком основании дипломаты этих стран решили примерить на себя образ Прометея, возомнив себя и компетентными судьями, и прокурорами, и экспертами.
Ровно такое же лицемерие наблюдаем и с "благотворительными" санкциями, которые почему-то должны помочь простым белорусам. Однако на деле уже тысячи наших, да и не только наших, граждан ощущают обратное.
Не хотелось ставить под сомнение профессиональную компетентность наших коллег, поэтому просто напоминаем, что согласно пункту 7 статьи 2 Устава ООН на всех без исключения государствах-членах ООН, в том числе странах ЕС, США, Великобритании и Швейцарии, лежит обязанность воздерживаться от вмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государства, а также других мер, несовместимых с целями ООН. Более того, каждое государство обязано уважать суверенитет других государств, то есть их право в пределах своей собственной территории осуществлять все виды власти (законодательной, исполнительной, административной и судебной) без какого-либо вмешательства из вне, что нашло отражение в пункте 1 статьи 2 Устава ООН.
Беларусь – это не их подмандатная зона, а суверенное государство, обладающее всей полнотой власти на своей территории и инструментами защиты своих национальных интересов, включая обеспечение соблюдения своего национального законодательства в полном соответствии со своими международно-правовыми обязательствами.
Особенно двулично подобные заявления выглядят на фоне тех процессов, которые происходят в целом ряде стран ЕС, включая то, что мы наблюдаем со вчерашнего дня в одной из них. Поэтому именно в рамках своих международно-правовых обязательств Беларусь оставляет за собой право обеспечить авторам заявления возможность продолжить "координировать меры в отношении ситуации с правами человека" в своих государствах.
Думаю, что соответствующая позиция будет также официально доведена нами до Представительства ЕС в Беларуси.
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