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О встрече Посла Беларуси П.Утюпина с Министром сельского хозяйства Казахстана

16 февраля 2021 г.

 

15 февраля 2021 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Казахстан Павла Утюпина с Министром сельского хозяйства Казахстана Сапарханом Омаровым.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы реализации договоренностей, достигнутых главами правительств Беларуси и Казахстана по итогам рабочей беседы 5 февраля 2021 г. в г.Алматы.

Обсужден также ход подготовки визита в Беларусь казахстанской делегации во главе с С.Омаровым, в рамках которого планируется обсуждение отдельных направлений взаимодействия двух стран, включая обмен опытом в сфере растениеводства, мясного и молочного животноводства.

По итогам встречи достигнута договоренность о проведении в ближайшее время второго заседания совместной казахстанско-белорусской Рабочей группы по выработке перспективных направлений двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства.

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