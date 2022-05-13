Об участии Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в заседании СМИД СНГ13 мая 2022 г.
13 мая 2022 г. в г.Душанбе Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.
Главы внешнеполитических ведомств стран - участниц СНГ обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества. Обсуждена актуальная ситуация на пространстве СНГ. Особое внимание уделено проблематике противодействия современным вызовам и угрозам международной безопасности.
Рассмотрены вопросы, касающиеся выполнения Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников СНГ, реализации Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ, а также взаимодействия стран в области научных исследований, молодежного сотрудничества и туризма.
В контексте наиболее животрепещущей темы международной повестки – ситуации в Украине – В.Макей в своем выступлении подчеркнул, что Беларусь выступает за максимально быстрое урегулирование конфликта дипломатическим путем на основе баланса интересов и построение сбалансированного и устойчивого механизма европейской безопасности.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства акцентировал, что попытки ограничения участия Беларуси и России в международных делах не способствуют урегулированию ситуации в Украине и осложняют ход мирного переговорного процесса, в организации которого значительную роль сыграла и Республика Беларусь.
Глава МИД Беларуси выступил за укрепление многостороннего взаимодействия государств – участников Содружества и более тесную координацию действий на внешнем контуре.
По итогам заседания подписан ряд документов, направленных на углубление сотрудничества на пространстве СНГ во внешнеполитической и гуманитарной сферах.
Стороны высказались также за продолжение реализации Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников СНГ в целях укрепления многопланового сотрудничества в рамках Содружества и международного авторитета СНГ.
Очередное заседание СМИД СНГ состоится 13 октября 2022 г. в г.Нур-Султане.
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